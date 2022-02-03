Касимовские следователи завершили работу над делом экс-сотрудника телекоммуникационной компании

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника телекоммуникационной компании. Он обвиняется в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствием установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, являясь руководителем офиса продаж телекоммуникационной компании, присвоил смартфон, принадлежащий компании и выставленный на продажу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.