-12.7 C
Рязань
Четверг, 3 февраля, 2022

Касимовские следователи завершили работу над делом экс-сотрудника телекоммуникационной компании

spot_img
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

Касимовские следователи завершили работу над делом экс-сотрудника телекоммуникационной компании

7info
Предыдущая статьяМэрия Рязани опубликовала список улиц, откуда ночью 4 февраля вывезут снег

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника телекоммуникационной компании. Он обвиняется в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следствием установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, являясь руководителем офиса продаж телекоммуникационной компании, присвоил смартфон, принадлежащий компании и выставленный на продажу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,903ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img