Касимовец Захар Петров выступит на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет во четверг, 18 июля, опубликовал список российских спортсменов, которые допущены до участия в Олимпиаде. В списке — уроженец касимовского села Лашма Захар Петров.
Петров оказался среди 15 спортсменов, которых мы сможем увидеть на предстоящей Олимпиаде в Париже. Российские спортсмены будут состязания в нейтральном статусе.
Список, опубликованный МОК, выглядит так:
Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина
Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица
Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева
Плавание: Евгений Сомов
Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.