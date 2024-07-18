Четверг, 18 июля, 2024

Касимовец Захар Петров выступит на Олимпиаде в Париже

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта Минспорта Рязанской области

Международный олимпийский комитет во четверг, 18 июля, опубликовал список российских спортсменов, которые допущены до участия в Олимпиаде. В списке — уроженец касимовского села Лашма Захар Петров.

Петров оказался среди 15 спортсменов, которых мы сможем увидеть на предстоящей Олимпиаде в Париже. Российские спортсмены будут состязания в нейтральном статусе.

Список, опубликованный МОК, выглядит так:

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица

Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева

Плавание: Евгений Сомов

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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