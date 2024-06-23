Касимовцев на прогулке в полнолуние сопровождала куница

В Telegram-канале краеведческого клуба «Наследие» Касимовского нефтегазового колледжа «Наследие КИТ» опубликовали видео, на котором жителей города на прогулке по набережной сопровождала куница.

«Чудесная встреча на набережной в полнолуние. Сопровождала нас метров триста. Как будто ручная. Перебежала дорогу, вернулась и бежала чуть впереди», — пишет автор поста.

Куницы — нередкие гости в городах. Несмотря на небольшие размеры, это отважный и ловкий хищник, который к тому же умеет за себя постоять. Человека они также не боятся, а в поисках еды могут залезть даже в дом. Рацион у куницы может быть весьма разнообразным, однако все же предпочитают они мелких млекопитающих (мышей, белок и т.д.), птиц и их яйца, и даже зайцев. Пресмыкающиеся, лягушки, улитки, насекомые тоже вполне могут стать добычей куницы.