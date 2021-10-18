Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay 26 октября

Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября. О планах по интеграции функционала «Известиям» заявили в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке.

Осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне, уточнили в ВТБ. Сроки подключения технологии в каждой кредитной организации устанавливаются индивидуально.

«За последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза. Одним из основных факторов массового подключения карт, смартфонов и браслетов к мобильным платежным сервисам стал вывод из оборота устройств без поддержки NFC и наращивание цифровой эмиссии банковских карт», ― отметил руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

В конце апреля 2021 года российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению карт «Мир» к Apple Pay. Только 20 июля, спустя почти три месяца, сервис стал доступен клиентам восьми банков. Также нацкарту к смартфону можно подвязать с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.

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