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Понедельник, 18 октября, 2021
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Карту «Мир» начнут подключать к Google Pay 26 октября

7info7
кран

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Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября. О планах по интеграции функционала «Известиям» заявили в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке.

Осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне, уточнили в ВТБ. Сроки подключения технологии в каждой кредитной организации устанавливаются индивидуально.

«За последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза. Одним из основных факторов массового подключения карт, смартфонов и браслетов к мобильным платежным сервисам стал вывод из оборота устройств без поддержки NFC и наращивание цифровой эмиссии банковских карт», ― отметил руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

В конце апреля 2021 года российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению карт «Мир» к Apple Pay. Только 20 июля, спустя почти три месяца, сервис стал доступен клиентам восьми банков. Также нацкарту к смартфону можно подвязать с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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