Семион. Стрекалов. Сила воли

Я Земля.

Я своих провожаю питомцев –

Сыновей, дочерей…

Долетайте до самого Солнца

И домой возвращайтесь скорей!

Евгений Долматовский

В жизни, как известно, нет ничего случайного, в чем команда проекта #КартаКосмосРязань убедилась во время очередной краеведческой экспедиции. В начале августа мы отправились в село Семион Кораблинского района, чтобы разузнать о выдающемся человеке, имя которого неразрывно связано с этими местами, – дважды Герое Советского Союза, летчике-космонавте Геннадии Стрекалове. Оказалось, что буквально несколькими днями ранее, 1 августа, в подмосковном Королеве, где жил, учился и работал Геннадий Михайлович, торжественно открыли улицу его имени.

Дата события выбрана неслучайно – именно в этот день 30 лет назад космонавт совершил свой четвертый полет в космос (всего их было пять). А еще в ходе кораблинской экспедиции команде составителей карты «космических» мест Рязанской области посчастливилось пообщаться с дочерью Геннадия Стрекалова Татьяной, которая как раз в этот день с семьей приехала на отдых в Семион. Мы не планировали эту встречу, но были несказанно рады тому, что она случилась. Однако обо всем по порядку…

Гид, рассказчик, краевед

Успех любой поездки в незнакомое место во многом зависит от того, кто выступает в роли сопровождающего и вообще есть ли такой человек. Нам в этом плане несказанно повезло, потому что нашим гидом по Кораблинскому району стал знаток и настоящий патриот этих мест Юрий Харин. Юрий Васильевич – журналист, краевед, почетный гражданин района. Творческой энергии у него столько хоть отбавляй. Кажется, что он знает в Кораблинском районе всех, что вхож буквально в каждый дом. А какие замечательные статьи о земляках и их делах автор пишет в областную газету «Рязанские ведомости» – зачитаешься! Те, кто знают Юрия Харина, непременно подтвердят – он заряжает всех окружающих позитивом и является необыкновенным рассказчиком. Вот и нашему космонавту Николаю Юрий Васильевич поведал об истории старинного Семиона, особой энергетике этих мест, о том, что лично знал космонавта Стрекалова.

– Когда он сюда приезжал, виделись с ним, сидели на берегу речки Проня у костра.

Стрекалов был похож на простого русского парня. Немного курносый, вечно молодой, открытый. Рассказывал, как, пролетая в космосе, смотрел оттуда на Семион, и эмоции переполняли душу, – рассказывает Юрий Харин.

Три Героя

Семион – территория по-своему уникальная. Первое упоминание об этих местах относится к XVII веку – тогда здесь находился Семионовский монастырь. В середине прошлого века Семион был районным центром. Сегодня село известно тем, что сразу три Героя Советского Союза имеют к нему самое непосредственное отношение. Это летчица Антонина Зубкова, танкист Иван Гусев и космонавт Геннадий Стрекалов. Но самое интересное, что все они приходятся друг другу родственниками! В местной библиотеке выдающимся личностям посвящен отдельный стенд, а всем посетителям раздают памятки с информацией о них. Непосредственно сохранением памяти о Героях занимается

библиотекарь Татьяна Цыплакова. О дважды Герое Советского Союза Геннадии Стрекалове, детство которого прошло в этих местах, и его семье Татьяна Евгеньевна подробно рассказала нашему космонавту Николаю.

С июня 1941 года по 1947 год будущий летчик-космонавт проживал у своей бабушки по материнской линии в Семионе. Любовь к кораблинскому селу он пронес через всю свою жизнь. По словам библиотекаря Татьяны Цыплаковой, во время одного из своих полетов Геннадий Стрекалов записал в дневнике такие строки: «Сегодня, летя над землей, мне приснился мой родной Семион. Так хочется посидеть, попить березовый сок и просто подышать свежим воздухом».

Геннадии Стрекалов совершил пять полетов, а всего стартов у него было шесть. Один из них оказался неудачным, но космонавтов спасло катапультирование буквально за несколько секунд до взрыва ракеты. Стрекалов провел в общей сложности на орбите 268 суток и более 20 часов в открытом космосе.

– Главной отличительной чертой Геннадия Стрекалова была исключительная доброта. Это отмечают все. Несмотря на высокое звание, он был добродушным, отзывчивым и всегда помогал тем, кто к нему обращался, – рассказала Татьяна Цыплакова.

В сельской библиотеке села Семион также хранятся расшифровки переговоров Геннадия Стрекалова с Центром управления полетами. Эти документы особенно заинтересовали космонавта Николая, ведь по записям можно в подробностях восстановить картину космического полета.

Где эта улица, где этот дом

Село Семион устроено так, что разбито на клетки. Здесь много домов из красного кирпича, характерных именно для этой местности. Один из таких домов принадлежал бабушке Геннадия Стрекалова Прасковья Михайловна Амосовой. Именно в нем и жил будущий космонавт, о чем сегодня свидетельствует мемориальная табличка.

Председатель общества исследователей Кораблинского района, краевед Василий Юрин, который стал еще одним нашим гидом по Семиону, рассказал, что его бабушка проживала по соседству и дружила с матерью Геннадия Стрекалова. А еще, по утверждению Василия Юрина, раньше в Семионе все приходились так или иначе друг другу родственниками, пусть даже и дальними. Улица в Семионе, на который стоит тот самый дом, (прежде она была Центральной) теперь носит имя Стрекалова. Известно также, что сам космонавт любил приезжать в родное село и в свое время приобрел здесь дом. Сейчас летом в Семионе бывает семья космонавта.

Дочь своего отца

В день посещения Кораблинского района команде проекта удалось встретиться с дочерью Геннадия Стрекалова – Татьяной и ее семейством. Про таких женщин, как она, говорят – дочь своего отца. Во-первых, поразительное внешнее сходство.

Во-вторых, необыкновенная открытость, искренность и коммуникабельность. Татьяна давно замужем, она многодетная мать, но предпочла оставить фамилию своего отца, и ее супруг отнесся к этому с пониманием.

– Садясь в ракету, отец прекрасно осознавал, что рисковал жизнью, что мог не вернуться, но это была его работа. Он был большим патриотом и нам, дочерям, это качество привил, – делится воспоминаниями Татьяна Стрекалова.

Внимательно слушая ее, наш начинающий космонавт Николай пытался представить, каково это – после неудачного старта, который чуть было не закончился гибелью экипажа, вновь решиться отправиться в космос. Напомним, произошло ЧП 26 сентября 1983 года. За несколько секунд до старта загорелась ракета-носитель. Космонавты Геннадий Стрекалов и Владимир Титов успели катапультироваться по команде из бункера управления и были эвакуированы с помощью системы аварийного спасения. Что же заставило Геннадия Стрекалова после такого случая вернуться на космодром и совершить еще три полета с выходами в открытый космос? Вероятнее всего, следование собственным жизненным принципам и установкам. Не случайно у него, как рассказывает Татьяна Стрекалова, была любимая фраза «Включаем волевик!». Этим, собственно, все и сказано. Более того, совершив свой крайний полет в 54 года, Геннадий Стрекалов стал на тот момент времени самым пожилым российским космонавтом, побывавшим на орбите. Вот какая преданность выбранной профессии и стремление оставаться в ней активным!

А еще космонавт имел заложенное с детства крепкое здоровье, занимался большим теннисом и однажды даже приехал из подмосковного Королева в Семион на велосипеде, чем немало удивил родных и местных жителей.