Кардиологи рассказали о трёх признаках больного сердца

Группа кардиологов рассказала о трёх наиболее частых признаках, указывающих на проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Российская газета».

Первое — жалобы на плохое пищеварение. Потеря аппетита, внезапные боли в животе, тошнота, слабость — всё это может указывать на заболевание сердца.

Второе — дискомфорт в груди, неприятные ощущения в левой руке. Такие симптомы часто наблюдаются у людей перед сердечным приступом.

Третье — бледность кожи. Этот признак говорит о проблемах в работе сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, специалисты отметили, что к развитию сердечных заболеваний часто приводит стресс и тревожность.