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Воскресенье, 3 октября, 2021
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Кардиологи рассказали о трёх признаках больного сердца

Александр Ильин
Кардиологи рассказали о трёх признаках больного сердца

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Группа кардиологов рассказала о трёх наиболее частых признаках, указывающих на проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Российская газета». 

Первое — жалобы на плохое пищеварение. Потеря аппетита, внезапные боли в животе, тошнота, слабость — всё это может указывать на заболевание сердца. 

Второе — дискомфорт в груди, неприятные ощущения в левой руке. Такие симптомы часто наблюдаются у людей перед сердечным приступом. 

Третье — бледность кожи. Этот признак говорит о проблемах в работе сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, специалисты отметили, что к развитию сердечных заболеваний часто приводит стресс и тревожность.

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