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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Капремонт двух участков дорог в Спасском районе завершится в третьем квартале 2023 года

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Фото с сайта минтранса Рязанской области

В Спасском районе стартовал капитальный ремонт участков двух региональных автомобильных дорог: Веретье — Кидусово — Бельское и Федотьево — Веретье.

В настоящее время на объектах идут подготовительные работы: подрядчики вырубают древесную растительность и опиливают кустарники. Одновременно ремонтируются водопропускные трубы и разрабатывается грунт под уширение проезжей части.

С наступлением благоприятных погодных условий начнётся устройство нижнего слоя покрытия и обустройство дороги. Капремонт участков должен завершиться в третьем квартале этого года.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году дорожники провели капитальный ремонт 16 километров автодорог. В текущем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать несколько участков общей протяжённостью примерно 20 километров.

В целом за время реализации нацпроекта в Спасском районе в нормативное состояние привели свыше 41 километра автодорог регионального и межмуниципального значения.

Капремонт двух участков дорог в Спасском районе завершится в третьем квартале 2023 года

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