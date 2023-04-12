Капремонт двух участков дорог в Спасском районе завершится в третьем квартале 2023 года

В Спасском районе стартовал капитальный ремонт участков двух региональных автомобильных дорог: Веретье — Кидусово — Бельское и Федотьево — Веретье.

В настоящее время на объектах идут подготовительные работы: подрядчики вырубают древесную растительность и опиливают кустарники. Одновременно ремонтируются водопропускные трубы и разрабатывается грунт под уширение проезжей части.

С наступлением благоприятных погодных условий начнётся устройство нижнего слоя покрытия и обустройство дороги. Капремонт участков должен завершиться в третьем квартале этого года.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году дорожники провели капитальный ремонт 16 километров автодорог. В текущем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать несколько участков общей протяжённостью примерно 20 километров.

В целом за время реализации нацпроекта в Спасском районе в нормативное состояние привели свыше 41 километра автодорог регионального и межмуниципального значения.