Капельница от алкоголя на дому: быстрое избавление от интоксикации

Когда человек пьет, не останавливаясь, несколько дней подряд, помочь ему сможет только капельница от алкоголя на дому. Вывод с помощью инфузионной терапии позволяет быстро купировать абстинентный синдром. Скорая помощь приедет незамедлительно, имея в наличии все необходимые препараты. Выезд нарколог на дом организуется путем звонка. Клиника Мед24 Онлайн работает круглосуточно. Детоксикация занимает несколько часов, после чего больному становится легче, но врач обязательно порекомендует дальнейшее лечение алкоголизма в стационаре.

Как проходит вывод из запоя

Капельница от алкоголя на дому предполагает следующий порядок действий:

1. осмотр врача;

2. сбор анамнеза и постановка предварительного диагноза;

3. принятие решения о методах лечения;

4. выведения из запоя;

5. детоксикация организма;

6. восстановление водно-солевого баланса;

7. восстановление работы жизненно важных органов (печени, почек, сердца);

8. психологическая помощь.

На первом этапе врач-нарколог осматривает больного, выясняет его анамнез, физическое и психическое состояние, при необходимости консультируется с другими специалистами и определяет наличие или отсутствие противопоказаний для проведения процедуры. После этого можно поставить капельницу. Капельница от алкоголя – это своеобразный коктейль из медикаментозных препаратов. В него входят средства для очистки от этилового спирта и продуктов его распада, нейролептики для снятия психического напряжения, препараты со снотворным эффектом, вещества, купирующие тягу к горячительным напиткам.

Что будет, если не остановиться

Длительный прием спиртного опасен появлением такого состояния как белая горячка – это одно из наиболее тяжелых осложнений. Алкогольный психоз часто заканчивается смертью из-за резких скачков артериального давления, нарушений обмена, отравления головного мозга. Обычно симптомы белой горячки нарастают постепенно на протяжении нескольких суток. Пациентов, находящихся в горячке не лечат на дому, поэтому врач при оформлении вызова в регистратуре будет спрашивать, сколько времени продолжается запой. Если спиртное употребляется более 14 суток, высока вероятность появления алкогольного делирия, поэтому специалисты будут настоятельно рекомендовать госпитализацию.

Не доводите дело до серьезных осложнений – заметив, что ваш близкий пьет, не переставая, позвоните в специальную службу. Лечение от алкоголизма помогает избавиться от симптомов отравления. Бригада скорой помощи введет препараты и проследит, чтобы пациент пришел в нормальное состояние.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста