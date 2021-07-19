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Понедельник, 19 июля, 2021
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Камеры засняли убийство многодетного отца в Краснодарском крае

Елена Лобанова
Камеры засняли убийство многодетного отца в Краснодарском крае
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали убийство многодетного отца в Краснодарском крае. Жестокое преступление произошло в городе Гулькевичи. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло в субботу, 17 июля, возле местного кафе «Ренессанс». Между 41-летним пьяным местным жителем и 46-летним отцом четверых детей произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес свыше 10 ударов ножом своему оппоненту, а после ушел. 

— Пострадавший дошел до кафе. Сотрудники увидели раны и вызвали скорую. Однако жизнь мужчины спасти не удалось. Местный житель скончался от обильной кровопотери и серьезных повреждений внутренних органов в приемном отделении больницы, — говорится в сообщении. 

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела по статье ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство) продолжается. 

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