Камеры засняли убийство многодетного отца в Краснодарском крае

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали убийство многодетного отца в Краснодарском крае. Жестокое преступление произошло в городе Гулькевичи. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в субботу, 17 июля, возле местного кафе «Ренессанс». Между 41-летним пьяным местным жителем и 46-летним отцом четверых детей произошел конфликт. В результате подозреваемый нанес свыше 10 ударов ножом своему оппоненту, а после ушел.

— Пострадавший дошел до кафе. Сотрудники увидели раны и вызвали скорую. Однако жизнь мужчины спасти не удалось. Местный житель скончался от обильной кровопотери и серьезных повреждений внутренних органов в приемном отделении больницы, — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела по статье ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство) продолжается.