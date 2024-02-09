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Камерный оркестр выступил в рязанском Политехе

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Состоялся концерт Рязанского камерного оркестра в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета. Артисты и руководитель оркестра Сергей Проскурин поблагодарили за организацию концерта директора вуза Валерия Емеца, а также его педагогов и студентов за горячие аплодисменты.

История Рязанской 1-ой мужской гимназии
Здание первой мужской гимназии появилось в конце XVIII века. Сооружение принадлежало семье купцов Кузнецовых, но из-за долгов купеческой семьи архитектурный шедевр выставили на торги. Городские власти выкупили его для преобразования в учебное заведение.

Первоначально, при директоре Андрее Ивановиче Толстом, гимназия расположилась в помещении Редутного дома (ныне — д. 48 по Семинарской улице), затем в специально выстроенное для образовательных целей, деревянное здание возле Лыбедского моста. А в 1808 году у Кузнецовых был приобретён двухэтажный дом «за 14 500 рублей серебром». Здание было основательно перестроено, возведены технические постройки, позже был пристроен огромный флигель, а на средства Гаврилы Рюмина была сооружена ограда. И в 1815 году новое здание гимназии приняло своих первых учеников.

В первые годы число учащихся было невелико, например, в 1810 году в гимназии училось 47 человек, а окончило её лишь двое; в 1813 году из-за перехода большей части учеников в кадетский корпус выпускной (четвёртый) класс был совсем закрыт. Однако в дальнейшем гимназия стала пользоваться успехом. Значительное число её учащихся составляли дворянские дети и в середине 1830-х годов для «благородного при гимназии пансиона» Н. Рюминым был приобретён на Владимирской улице особняк, в котором были устроены «параллельные классы» гимназии (здесь проходили занятия первых трёх, младших классов), поскольку в основном здании гимназии места для занятий уже не хватало. С 1869 года в здании Благородного пансиона находилась гимназическая никольская церковь. В 1889-1890 годах, на пожертвования С. П. фон Дервиза было проведено основательное расширение гимназических помещений.

Ещё в 1871 году, из начальных «параллельных» классов 1-й мужской гимназии, размещённых в доме на углу Астраханской и Николодворянской улиц, была образована четырёхклассная прогимназия. С 1883 года начались ходатайства рязанцев о преобразовании этой прогимназии во 2-ю Мужскую гимназию, которая официально была учреждена только в 1903 году.

С 1805 года директором гимназии был назначен губернский прокурор, надворный советник Михаил Иванович Клечановский, с мая 1827 года — Н. Н. Семёнов. Также в разное время гимназией руководили И. М. Татаринов, А. Ф. Сергеев, С. Н. Оранский, С. В. Гулевич, Л. С. Кульчицкий, Н. И. Высотский, Н. Я. Самойлович, Н. Н. Шамонин.
Среди преподавателей: Н. Н. Зелятров, А. В. Лебедев, А. Л. Линберг, А. Д. Повалишин, В. И. Радушкевич, И. Е. Соснецкий.

Элегантный особняк в течение века до 1915 года служил местом для обучения подрастающего поколения молодых людей, позже его превратили в военный госпиталь. В середине века в здании обосновался институт. В 1956 году в здании появляется Учебно-консультационный пункт (УКП) Всесоюзного заочного политехнического института. Создание учебного заведения в городе стало необходимостью из-за нехватки в регионе квалифицированных высокопрофессиональных специалистов для стремительно развивавшейся промышленности.

В 1965 году УКП преобразовали в Рязанский филиал ВЗПИ, который в 1992 году переименовали в Рязанский филиал Московского государственного открытого университета. Филиал получили статус института только в 1998 году, а в 2016 год учебное заведение переименовали в Рязанский институт (филиал) Московского государственного политехнического университета. В стенах современного Политехнического института в разное время учились выдающиеся личности: основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, Яков Петрович Полонский – русский поэт и прозаик, Александр Васильевич Беляков — советский авиационный штурман, Дмитрий Иванович Иловайский — русский историк, публицист, Николай Павлович Кравков — основоположник отечественной школы фармакологии, Василий Васильевич Горшков – директор Рязанского кирпичного завода и другие

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