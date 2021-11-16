Калужский замгубернатора Разумовский сожалеет, что не может «ударить в морду»

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский посетовал в фейсбуке, что сегодня некоторые люди не могут ответить за свои слова и поступки.

«Жаль, что возможность ударить в морду негодяю ушла из моды», – отметил Разумовский.

По словам политика, сегодня «слишком много смелых трусов», не уточнив, кого именно имеет в виду.

«Трусов без лица и фамилии», – заключил чиновник.

Накануне сайт администрации правительства региона стал более адаптированным для социальных сетей после апгрейда.

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