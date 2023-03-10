Пятница, 10 марта, 2023
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Калужанам пообещали аномальную погоду на выходных

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» об аномальной погоде на выходных в Центральной России.

По его словам, наиболее изменчивой по погодным характеристикам станет суббота. Так, ночью температура в Калуге опустится до десяти градусов ниже нуля.

Однако с утра местных жителей ждет стремительное потепление – к вечеру воздух прогреется до нуля.

В воскресенье днем температура поднимется до восьми градусов тепла. Ночью будет около нуля. К понедельнику произойдет очередное понижение температуры.

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