Калужанам пообещали аномальную погоду на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Интерфаксу» об аномальной погоде на выходных в Центральной России.
По его словам, наиболее изменчивой по погодным характеристикам станет суббота. Так, ночью температура в Калуге опустится до десяти градусов ниже нуля.
Однако с утра местных жителей ждет стремительное потепление – к вечеру воздух прогреется до нуля.
В воскресенье днем температура поднимется до восьми градусов тепла. Ночью будет около нуля. К понедельнику произойдет очередное понижение температуры.
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