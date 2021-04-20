Калужан предупредили о возможном подорожании проезда в транспорте

- Advertisement -

Депутаты обсудили вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте в ходе заседания комитета городской думы Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству, пишет портал «Калужские новости».

Выяснилось, что в областном центре цены на билеты могут вырасти на 15 процентов. Планируется, что за поездку в троллейбусе придется заплатить 22 рубля, в автобусе – 25 рублей.

Безлимитный проездной на троллейбус и автобус будет стоить одну тысячу рублей, на 22 поездки на один месяц – 400 рублей, на два месяца – 430 рублей, на три месяца – 460 рублей.

Пенсионеры смогут купить льготный проездной на месяц за 550 рублей, студенты ВУЗов очной формы обучения – за 350 рублей, школьники 14 лет и студенты учреждений начального и среднего профессионального образования – за 250 рублей.

Решение о подорожании проезда в транспорте могут принять 28 апреля на плановом заседании городской думы.