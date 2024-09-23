Какой сегодня праздник: Пётр и Павел Рябинники

Пётр и Павел Рябинники — праздник, который отмечается 23 сентября. Он имеет как церковное, так и народное значение. В этот день вспоминают святых Петра и Павла, а также отмечают праздник «Рябинки», пишет E1.ru.

Кто такие Пётр и Павел Рябинники?

Пётр и Павел были христианскими проповедниками, которые жили в IX веке. Епископы защищали иконы во время гонений на христианство. За это они были казнены по приказу императора.

В народной традиции на Руси в этот день отмечали именины рябины. От этого и произошло название праздника — Пётр и Павел Рябинники.

Традиции и приметы

В этот день на Руси заготавливали рябину. Первые морозы делали ягоды сладкими и ароматными. Даже появилась пословица: «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину».

Из ягод готовили компоты, наливки, квас, морс. Ягоды сушили, чтобы потом заваривать и пить вместо чая. Считалось, что рябина помогает при недомоганиях, придаёт силы.

Народные приметы и традиции

Рябине приписывали магические свойства. Считалось, что она может отгонять злых духов. Поэтому растение вешали под крышей, клали на подоконник.

Рябину сажали на подворье, чтобы защитить дом от сглаза. Также считалось, что если положить корешок рябины в обувь жениха, то он будет защищён от порчи.

Несколько гроздей рябины оставляли на деревьях, чтобы помочь птицам пережить зиму. По количеству ягод судили о погоде: если их много, то зима будет холодной и снежной.

Если лягушки на болотах стихли к 23 сентября, зима будет холодной и снежной.

Что можно и нельзя делать в этот день

На «Рябинки» наводили порядок и не зашторивали окна, чтобы солнечные лучи могли свободно проникать в дом.

Девушкам запрещалось ходить с распущенными волосами, чтобы не принести домой нечистую силу. Нельзя было ругаться и ссориться.

С точки зрения церкви, этот день ничем не отличается от других. Нужно посетить церковь и отказаться от тяжёлого труда. Можно также почитать молитвы дома.

Значение праздника

Пётр и Павел Рябинники — важный день в народной традиции. В этот день начинали собирать урожай рябины, которая поспевала к этому времени. Рябина является полезной ягодой, богатой витаминами.