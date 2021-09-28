Какие законы вступают в силу в октябре

Бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете, изменения в госрегистрации недвижимости. О нововведениях, вступающих в силу в октябре, сообщили в государственной думе РФ.

Бесплатные прививки в частных клиниках (1 октября)

Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках. Новая норма позволит россиянам прививаться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

Выплаты на карту «Мир» (1 октября)

Выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет будут зачисляться только на карту «Мир».

Напомним, ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей (1 октября)

На 3,7 % повышаются размеры окладов военных-контрактников, военных-срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников фельдъегерской службы.

Процедура допуска медработников к профдеятельности (1 октября)

Медицинские и фармацевтические работники, чтобы приступить к профессиональной деятельности, будут обязаны проходить аккредитацию. Сведения о получивших аккредитацию специалистах будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Общедоступные каналы в интернете (1 октября)

Россияне смогут смотреть каналы первого и второго мультиплекса в интернете. Будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Анализ аудитории новостных агрегаторов (1 октября)

Механизм измерения аудитории телеканалов распространяется на аналогичные исследования в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут обязаны обеспечить возможность для исследования объёма своей аудитории: сбор, анализ данных и передача полученных результатов в уполномоченную Роскомнадзором организацию. Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством.

Предоставление информации сотовыми операторами (1 октября)

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП. Они будут обязаны сообщать об используемом оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Такие меры направлены на борьбу с нелегальными сим-картами.

Контроль над иностранными электронными кошельками (1 октября)

Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. За несоблюдение правил будет налагаться штраф. Его размер может варьироваться от 20% до 40% от общей суммы таких операций.

Защита неквалифицированных инвесторов (1 октября)

Неквалифицированные инвесторы должны будут проходить тестирование перед сложными сделками. Так можно будет оценить их готовность. Тесты будут бесплатными, пересдавать их можно по несколько раз.

При этом у тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 000 руб. за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Введение института типовой проектной документации (1 октября)

Вводится типовая проектная документация. Ею будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве, реконструкции объекта, уже введённого в эксплуатацию.

Сведения о ней должны включаться в единый госреестр. Порядок признания проектной документации типовой и случаи обязательного её использования будут устанавливаться Правительством.

Новые требования к НКО-иноагентам (3 октября)

Расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом.

Теперь НКО-иноагентом считается в том числе российская организация, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

Изменения в деятельности религиозных организаций (3 октября)

Запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них:

подозреваемым в финансировании терроризма;

иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ;

лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

Изменения в госрегистрации недвижимости (28 октября)

Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган можно будет через нотариуса. Исключение составят случаи, когда заявитель — кадастровый менеджер.

Вводятся следующие сроки для регистрации второго и последующих ДДУ после регистрации ДДУ с первым участком долевого строительства:

5 рабочих дней – если заявление поступает в письменном виде;

3 рабочих дня – если заявление поступает в в электронной форме;

7 рабочих дней – если заявление направляется через МФЦ.

Кроме того, максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.

Создание информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера (31 октября)

Начинает работать федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ней будут данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования.