О том, какие пособия могут оформить семьи в Рязанской области, и куда им следует обращаться за назначением выплат, рассказала в прямом эфире Центра управления регионом заместитель управляющего ОСФР по региону Ирина Шитова.

На данный момент в регионе семьи с детьми и беременные женщины получают более 40 видов различных социальных выплат. Кроме того, в настоящее время действует «бесшовная» система поддержки нуждающихся семей с детьми от 0 до 17 лет, а также беременных женщин.

«Социальный фонд России выступает крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения. Более десяти тысяч рязанских семей получают меры социальной поддержки по линии регионального Отделения СФР. Кроме того, с первого января рязанские семьи могут оформить новую меру социальной поддержки — единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, объединившее в себе шесть различных выплат», — отметила Ирина Шитова.

Больше всего рязанских родителей интересует вопрос о датах выплат социальных пособий семьям с детьми. Ирина Вячеславовна напомнила, что все детские выплаты Социального фонда приходят родителям в один день — каждого третьего числа нового месяца. В этот день также перечисляются пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и новое единое пособие. Исключением является выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет для работающих родителей, им средства начисляются каждый месяц восьмого числа.

Жителей Рязанской области также интересуют вопросы о ежемесячной выплате на первого ребенка в возрасте до трех лет, которую с 1 января 2023 года назначает и выплачивает ОСФР по Рязанской области.

«С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В марте более тысячи рязанцев уже получили данную выплату в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда, то есть третьего числа. Деньги поступают родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март», — рассказала Ирина Вячеславовна.

Получить персональную консультацию можно у специалистов ОСФР по Рязанской области по телефону: 8(800)200-03-01 или с помощью онлайн-приемной СФР. Вся информация о мерах поддержки для семей с детьми собрана на официальном сайте СФР в разделе «Семьям с детьми».