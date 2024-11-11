Какие льготы положены работающим матерям-одиночкам, рассказали в Госдуме

Матери-одиночки имеют особые трудовые права, включая отказ от ночных смен, командировок и работы в выходные, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью NEWS.ru. По его словам, женщина считается матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, пропал без вести, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится на длительном лечении или в местах лишения свободы.

Для женщин, воспитывающих детей до 14 лет без поддержки отца, законодательство предусматривает дополнительные трудовые гарантии. Так, привлечение одинокой матери к работе в ночные или выходные часы возможно только при наличии ее письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Кроме того, таких матерей запрещено увольнять по инициативе работодателя, за исключением ряда ситуаций, таких как ликвидация организации, серьезные нарушения трудовых обязанностей или нарушения, связанные с материальными ценностями.

Чаплин также отметил, что матери-одиночки могут воспользоваться правом на дополнительные 14 календарных дней неоплачиваемого отпуска в год, оформив заявление. Эта возможность должна быть предусмотрена в коллективном договоре предприятия.