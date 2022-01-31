Какие государственные услуги предоставляет МВД?

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области выполняют обязанности по предоставлению населению ряда государственных услуг, без которых невозможно представить жизнь в современном мире.
В разделе «Госуслуги — это просто» 7info вместе с компетентными сотрудниками полиции покажеn, как просто и быстро получить необходимые государственные услуги с помощью сети Интернет.
Современные информационные технологии позволяют существенно облегчить процесс получения той или иной государственной услуги. Обращение за получением госуслуги в электронном виде с помощью сети Интернет через Единый портал государственных и муниципальных услуг делает этот процесс дистанционным, комфортным и позволяет в ряде случаев экономить средства на оплату государственных пошлин.
Государственные услуги, отнесенные к компетенции МВД России, можно разделить по следующим направлениям:
По линии Госавтоинспекции:
- государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
По линии Информационного центра:
- выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
- выдача архивной справки;
- выдача справки о реабилитации жертв политических репрессий;
- проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации.
По линии Управления по вопросам миграции:
- выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации;
- оформление и выдача заграничного паспорта нового или старого образца;
- регистрационный учет граждан Российской Федерации;
- предоставление адресно-справочной информации;
- оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию;
- госуслуги, связанные с оформлением пребывания, проживания и разрешения на работу иностранному гражданину на территории Российской Федерации;
- добровольная дактилоскопическая регистрация;
- миграционный учет иностранных граждан на территории Российской Федерации;
- оформление участия в Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
- предоставление уведомлений о заключении или расторжении трудового договора с иностранным гражданином;
- оформление для иностранных граждан гражданства Российской Федерации.
По линии Управления по контролю за оборотом наркотиков:
- выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;
- выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости;
- выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости.
В следующих материалах раздела будут даваться рекомендации, как обратиться в электронном виде за конкретной госуслугой.
Подробнее со всей информацией о госуслугах, отнесенных к компетенции УМВД России по Рязанской области, можно ознакомиться на сайте УМВД.