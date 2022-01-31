Какие государственные услуги предоставляет МВД?

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области выполняют обязанности по предоставлению населению ряда государственных услуг, без которых невозможно представить жизнь в современном мире.

В разделе «Госуслуги — это просто» 7info вместе с компетентными сотрудниками полиции покажеn, как просто и быстро получить необходимые государственные услуги с помощью сети Интернет.

Современные информационные технологии позволяют существенно облегчить процесс получения той или иной государственной услуги. Обращение за получением госуслуги в электронном виде с помощью сети Интернет через Единый портал государственных и муниципальных услуг делает этот процесс дистанционным, комфортным и позволяет в ряде случаев экономить средства на оплату государственных пошлин.

Реклама

Государственные услуги, отнесенные к компетенции МВД России, можно разделить по следующим направлениям:

По линии Госавтоинспекции:

государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;

прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.

По линии Информационного центра:

выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

выдача архивной справки;

выдача справки о реабилитации жертв политических репрессий;

проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации.

По линии Управления по вопросам миграции:

выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации;

оформление и выдача заграничного паспорта нового или старого образца;

регистрационный учет граждан Российской Федерации;

предоставление адресно-справочной информации;

оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию;

госуслуги, связанные с оформлением пребывания, проживания и разрешения на работу иностранному гражданину на территории Российской Федерации;

добровольная дактилоскопическая регистрация;

миграционный учет иностранных граждан на территории Российской Федерации;

оформление участия в Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

предоставление уведомлений о заключении или расторжении трудового договора с иностранным гражданином;

оформление для иностранных граждан гражданства Российской Федерации.

По линии Управления по контролю за оборотом наркотиков:

выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;

выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости;

выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости.

В следующих материалах раздела будут даваться рекомендации, как обратиться в электронном виде за конкретной госуслугой.

Подробнее со всей информацией о госуслугах, отнесенных к компетенции УМВД России по Рязанской области, можно ознакомиться на сайте УМВД.