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Понедельник, 31 января, 2022

Какие государственные услуги предоставляет МВД?

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Какие государственные услуги предоставляет МВД?

7info7
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Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области выполняют обязанности по предоставлению населению ряда государственных услуг, без которых невозможно представить жизнь в современном мире.

В разделе «Госуслуги — это просто» 7info вместе с компетентными сотрудниками полиции покажеn, как просто и быстро получить необходимые государственные услуги с помощью сети Интернет.

Современные информационные технологии позволяют существенно облегчить процесс получения той или иной государственной услуги. Обращение за получением госуслуги в электронном виде с помощью сети Интернет через Единый портал государственных и муниципальных услуг делает этот процесс дистанционным, комфортным и позволяет в ряде случаев экономить средства на оплату государственных пошлин.

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Государственные услуги, отнесенные к компетенции МВД России, можно разделить по следующим направлениям:

По линии Госавтоинспекции:

  • государственная регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
  • прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.

По линии Информационного центра:

  • выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
  • выдача справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
  • выдача архивной справки;
  • выдача справки о реабилитации жертв политических репрессий;
  • проставление апостиля на документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации.

По линии Управления по вопросам миграции:

  • выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации;
  • оформление и выдача заграничного паспорта нового или старого образца;
  • регистрационный учет граждан Российской Федерации;
  • предоставление адресно-справочной информации;
  • оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию;
  • госуслуги, связанные с оформлением пребывания, проживания и разрешения на работу иностранному гражданину на территории Российской Федерации;
  • добровольная дактилоскопическая регистрация;
  • миграционный учет иностранных граждан на территории Российской Федерации;
  • оформление участия в Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
  • предоставление уведомлений о заключении или расторжении трудового договора с иностранным гражданином;
  • оформление для иностранных граждан гражданства Российской Федерации.

По линии Управления по контролю за оборотом наркотиков:

  • выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;
  • выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости;
  • выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости.

В следующих материалах раздела будут даваться рекомендации, как обратиться в электронном виде за конкретной госуслугой.

Подробнее со всей информацией о госуслугах, отнесенных к компетенции УМВД России по Рязанской области, можно ознакомиться на сайте УМВД.

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