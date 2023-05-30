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Как выбрать умный телевизор

7info
Изображение от vecstock на Freepik

Умной бытовой техникой сейчас никого не удивишь. С каждым годом у неё появляются всё новые и новые функции, облегчающие жизнь, создающие комфорт пользователям. Особенно приятно, если один прибор заменяет сразу несколько устройств. Именно такими преимуществами обладают смарт-телевизоры, о тонкостях выбора которых мы рассказываем в статье.

Такие важные сантиметры

Телевизор с технологией Smart TV позволяет не только просматривать множество различных каналов, но и свободно выходить в интернет, то есть становится альтернативой компьютеру, планшету, частично мобильному телефону. Имея доступ в сеть, вы можете в любое время смотреть любимые сериалы, передачи, ролики, заказывать еду, билеты на поезд, самолет, проходить онлайн-курсы.

Перед тем как купить такую умную «машину», определитесь с размером экрана. Телевизор диагональю больше 40 дюймов (100 сантиметров) пригодится для просторной гостиной. Средний по габаритам аппарат (30-35 дюймов) оптимален для детской или спальни, компактный прибор с 20-дюймовым экраном хорош для кухни.

Ещё один важный момент — расстояние между экраном и местом, откуда вы будете смотреть на него, должно быть в 2-2,5 раза больше, чем диагональ устройства. Если она равна 40 дюймам, то оптимальное расстояние до зрителя должно составлять 2-2,5 метра.

Как выбрать умный телевизор
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Присмотритесь к пульту дистанционного управления. Он должен быть компактным с удобно расположенными, легко нажимающимися кнопками.

Всё будет чётко и ярко

Обратите внимание на разрешение экрана. Если вы часто включаете телевизор для фона, то подойдёт стандартный Full HD. Ценителям качественной картинки стоит обратить внимание на Ultra Full HD, 4К или 8К.

Качественную цветопередачу обеспечивает матрица, используемая в телевизоре. В бюджетных моделях обычно применяется жидкокристаллическая LED‑матрица, где подсветка осуществляется благодаря светодиодам.

Более продвинутыми считаются QLED и OLED матрицы, но и модели, оснащённые ими, будут дороже. Для понимания дополнительных возможностей телевизора обратите взгляните на виды разъёмов, с помощью которых к прибору можно подключить различные устройства.

HDMI считается универсальным разъёмом для передачи звука и видео. Желательно, чтобы их было, как минимум два, лучше четыре.

USB пригодится для подключения различных флешек. Digital Optical Out нужен для присоединения цифровых аудиоустройств, например для приёмника домашнего кинотеатра. Ethernet поможет подключиться к интернету по кабелю. Иногда такой способ бывает надёжней, чем Wi Fi.

Как выбрать умный телевизор
Изображение от Freepik

Экран с неограниченными возможностями

Не забудьте про оперативную память телевизора. Для того чтобы устройство не «подвисало», её объём должен быть не менее двух гигабайт. Известная большинству технология Bluetooth поможет смотреть видео и слушать аудиофайлы с мобильного телефона, подключить к устройству беспроводные наушники.

У многих моделей смарт-телевизоров есть такая полезная функция, как голосовой помощник, позволяющая управлять устройством без пульта. Цены на такую технику зависят от бренда, размера диагонали, набора функций. В среднем стоимость колеблется от 15 до 80 тысяч рублей.

Перед покупкой не забудьте спросить у консультанта срок гарантии на телевизор.

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