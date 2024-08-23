Как в Рязани берега попутали: значительная часть улицы Леволыбедской  располагается не на левом, а на правом берегу Лыбеди

В Рязани очень значительная часть улицы Леволыбедской располагается не на левом, а на правом берегу реки Лыбеди. Как же такое могло получиться?

Имя сестры

Сейчас в областном административном центре существуют две улицы, топонимически связанные с рекой Лыбедью – Леволыбедская и Праволыбедская. По существующему преданию, Лыбедью звали сестру братьев, создавших город Киев: Кия, Щека и Хорива. Имя Лыбеди стало родным и для Рязанского края. Потому что считающийся основателем Переяславля Рязанского князь Ярослав Святославич позаимствовал названия у своего родного края (в киевской стороне на реке Трубеж тоже стоял город Переяславль, а в самом Киеве протекала речка Лыбедь).

Топонимический курьёз

Сейчас улица Праволыбедская, расположенная между улицей Ленина (Астраханской) и северным входом на стадион «Спартак», протянулась вдоль правого берега реки, что и соответствует названию. А с улицей Леволыбедской, начинающейся от пересечения с улицей Кремлевский вал, не всё так просто. Один из краеведов убеждал меня, что эта городская магистраль располагается не на левом, а на правом берегу Лыбеди. Потому что сама река в настоящее время протекает по трубам, проложенным под землёй так, что непосредственно над правым берегом реки оказалась вся улица Леволыбедская.

В ходе подготовки этой статьи выяснилось, что этот краевед не совсем прав. На правом берегу реки располагается не вся улица Леволыбедская, а лишь её нечетная сторона. Тем не менее, историки называют это топонимическим курьёзом. И я попытался выяснить, как такое могло произойти.

«Леволыбедская (Лыбедская) улица (название сохранилось) – один из самых неустойчивых топонимов губернского периода, – прочитал я в одном из научных трудов. – За единственным исключением отсутствует на всех изученных общих планах города, фиксируется лишь на локальных планах (отдельных кварталов и участков) первой четверти XIX века вдоль левобережья Лыбеди, и то в разных местах».

Исследования показывают, что на всех планах Рязани вплоть до начала XX столетия улицы Праволыбедская и Леволыбедская находились в разных местах, но всегда были короткими и располагались, что следует из их названий, на правом или же на левом берегу Лыбеди. На плане же 1909 года указана одна лишь улица с названием просто Лыбедская. Которая расположена непосредственно по левому берегу Лыбеди в квартале между линией улиц Верхней Ильинской (нынешней улицей Кремлевский вал) и Абрамовской (нынешней Салтыкова-Щедрина). Как сообщает один из научных трудов, «здесь же пролегает и современная Леволыбедская, однако сегодня она имеет большую протяженность – от линии улицы Полонского до улицы Кремлевский вал».

То есть указанная на плане 1909 года улица Лыбедская и есть по сути нынешняя Леволыбедская, официально ставшая таковой в советские годы. Но как же тогда оказалось, что значительная часть этой магистрали как бы переместилась на правый берег Лыбеди, что противоречит названию Леволыбедская?

Логичное объяснение

Современная улица Леволыбедская, как я уже говорил, начинается от пересечения с улицей Кремлевский вал, где дорога от Кремля спускается вниз и ведёт на площадь 26-ти Бакинских комиссаров). Если идти по улице Леволыбедской от этого места, можно увидеть, что справа располагаются дома с чётными номерами, а слева – с нечётными. Причём обе эти стороны улицы Леволыбедской находятся на значительном расстоянии друг от друга, потому что их разделает сквер. Характерно то, что на чётной стороне улицы преобладают одноэтажные здания. Некоторые из них, в том числе и деревянные, построены ещё в конце XIX – начале XX веков. А вот на нечётной стороне, начиная от дома 15 корпус 1 и далее в сторону понижения номеров домовладений, стоят в основном здания оригинальной архитектуры современного типа. И такое впечатление создаётся, что это как бы две разные улицы, объединённые общим названием. Это воспринимается именно так, потому что дома на чётной и нечётной сторонах улицы возводились в разные эпохи.

Краеведы объяснили мне, что если бы сейчас река Лыбедь не была убрана в проложенные под землёй трубы, каждый легко мог бы убедиться в том, что вся нечётная сторона улицы Леволыбедской располагается не на левом, а на правом берегу, что противоречит названию. С точки зрения обычной логики можно понять, что стоящие на нечётной стороне улицы Леволыбедской дома появились уже после того, как Лыбедь «ушла под землю». Но для чего понадобилось убирать с глаз долой протекающую через центр города реку?

Объясняется это экологическими проблемами: в Лыбедь сливались канализационные воды. И в 1966 году институт «Гипрокоммунстрой» выполнил проект благоустройства поймы этой реки. И в центре города её загнали впоследствии в проложенные под землёй трубы.

Были и иные варианты решения «лыбедской» проблемы, но получилось именно так, как мы видим сейчас. А история сослагательного наклонения, как известно, не имеет.

Евгений Данилин