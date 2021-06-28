Как спасти огород от жары

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Летом дачники задаются вопросом спасения растений от пагубного влияния палящего солнца. Особенно это актуально для аномально жаркого лета 2021 года.

Защиту растительности стоит разделить на несколько этапов:

защита от прямых лучей

снижение температуры грядок;

полив.

7info рассказывает о них подробнее

Притеняем грядки

Не закрывайте полностью огород от солнца. Защита нужна нежным, молодым растениям. Хороший барьер — агроволокно или специальные сетки.

Огородники используют спанбонд. Его закрепляют или набрасывают прямо на растения. В хозяйстве нет специализированных средств защиты? Используйте сухую траву, остатки стройматериалов.

Если необходимо защитить от жары растения теплицы, её стенки обрабатывают раствором гашеной извести. Застыв, смесь создаст тень. Второй метод защиты – высаживание кулисных культур. Кукуруза, виноград, вьющиеся сорта фасоли, тыквы хорошо разрастаются, любят жару и способны создавать тень.

Полив

Полив в жару нужно проводить по определённой схеме. Нельзя использовать холодную воду, у корней, находящихся в горячей земле, она может вызвать стресс. Поливать растения нужно утром и вечером.

Хороший способ увлажнить почву – капельный полив. Можно использовать метод дождевания. Он заключается в работе системы распыления воды. Она позволяет сохранить молодые посевы.

Мульчирование

Если уложить межи толстым слоем мульчи, растения легче перенесут жару. Грядки мульчируют опилками, соломой, перегноем, корой деревьев, сорниками, гравием, керамзитом.

Используя три метода защиты одновременно, вы сохраните растения.