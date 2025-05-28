Перехват украинских БПЛА и ракет над территорией России показали на видео

Телеграм-канал «Операция V: Военкоры России» показал, как армия России уничтожает летящие на российские города ракеты, натовские бомбы и беспилотники.

— Наши силы ПВО практически ежедневно сбивают несколько сотен целей как у линии фронта, так и в глубине российской территории, — говорится в сообщении.

По беспилотникам работают вертолёты Ка-52, мобильные группы и ЗРК «Панцирь».

Напомним, в ночь на 28 мая над Рязанью раздалось несколько громких хлопков, похожих на взрывы. Возможно, работали системы ПВО, хотя официальных подтверждений пока нет.