Как правильно выйти из Великого поста, рассказала врач-гастроэнтеролог

Минздрав Рязанской области опубликовал на странице ВКонтакте рекомендации врача-гастроэнтеролога больницы №4 города Рязани Снежаны Кокошенко. Она рассказала, как без вреда для здоровья выйти из поста.

Заканчивается Великий пост. В течение сорока дней верующим нельзя было употреблять мясо и другие продукты животного происхождения. Такие резкие ограничения – сильный стресс для организма. Как выйти из поста, чтобы не навредить здоровью?

Когда на столе появляются многочисленные праздничные блюда, то в зоне риска оказываются не только люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но и все остальные.

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«Возникает серьезная пищевая нагрузка. Не всегда можно рассчитать объем своего желудка, когда хочется попробовать все и сразу. Может возникать тяжесть, боль, дискомфорт. Нередко после обильных застолий обостряется желчно-каменная болезнь, что в ряде случаев требует хирургического вмешательства», – говорит врач-гастроэнтеролог Снежана Кокошенко.

Удержаться от переедания за обильным столом сложно, потому врач советует есть праздничные блюда, но в ограниченных количествах. На мясо и копчености сразу набрасываться не стоит. Кусочек кулича, яйцо, немного творожной пасхи – в течение дня.

Не следует забывать, что организм привыкал к воздержанию в течение срока дней. Столько же потребуется для того, чтобы войти в обычный режим. Поэтому нагружать себя не рекомендуется.

Гастроэнтеролог напоминает: если после обильной трапезы появились долго не проходящие боль и дискомфорт в желудке, то стоит обратиться к врачу. Игнорировать проблему опасно для здоровья.