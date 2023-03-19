Как правильно выбирать напольное покрытие?

Одно из важных составляющих привлекательного и уютного интерьера — стильное, простое в уходе и долговечное напольное покрытие. В ассортименте специализированных магазинов сейчас представлены более десятка типов этих отделочных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Наиболее популярные — ламинат, линолеум, кварцвиниловая плитка, мармолеум (линолеум, сделанный из натуральных материалов), паркетная доска, инженерная доска, паркет, ковролин, наливные полы.

Про их преимущества и недостатки можно написать довольно объемную книгу. Мы же остановимся на наиболее значимых моментах, принципиальных для оптимального выбора основы для пола.

12 ключевых параметров

Перед тем, как приобрести покрытие, которое будет соответствовать вашим ожиданиям стоит обратить внимание на:

цену

привлекательный внешний вид

разнообразие дизайна расцветок и текстур

чувствительность к влаге

экологичность и гипоаллергенность

хорошую тепло- и шумоизоляцию

возможность эксплуатации в разных условиях

несложный монтаж на любое основание, который при желании можно выполнить самостоятельно

прочность, износостойкость и длительный срок службы, как минимум 15-20 лет

простой уход и ремонтопригодность

чувствительность к деформациям перегреву и к химическим средствам

Возможность монтировать под покрытие нагревательные элементы.

Цена вопроса и погода в доме

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Среди перечисленных факторов мы неслучайно поставили на первое место стоимость материала.

Штучный паркет, инженерная доска или кварцвиниловая плитка эстетически привлекательны и функциональны, но позволить себе такой пол может далеко не каждый. И дело не только в стоимости самого материала. Чтобы определить, какое покрытие вы можете себе позволить и не выйти из бюджета, рассчитайте смету. Включите в неё стоимость подготовки пола к укладке и дополнительные материалы, которые для этого понадобятся. Прибавьте затраты на само напольное покрытие, стоимость монтажа и дополнительные материалы, которые могут понадобиться после укладки. Проконсультируйтесь с продавцами в магазине. Они помогут учесть нюансы.

Не забудьте об особенностях микроклимата и расположения квартиры.

В квартирах на первом этаже из-за близости подвала влажность бывает повышенной. В таком случае ламинат, паркетная доска или пробка будут не лучшим выбором. Эти материалы боятся влаги и не прослужат долго. Некоторые напольные покрытия требуют перед укладкой выравнивания пола бетонной стяжкой. В старых домах сделать это не всегда возможно, потому что нежелательна дополнительная нагрузка на перекрытия.

Поддерживать чистоту пола в семье, где живут дети и домашние питомцы — занятие хлопотное. Чтобы не расстраиваться каждый раз, когда ребёнок уронил на пол еду или разлил жидкость, подбирайте напольное покрытие, которое легко моется и не требует специальных средств для ухода, например водостойкий ламинат, линолеум или кварцвиниловую плитку. Практичность, безопасность и гипоаллергенность выходят на первый план. А вот об эстетической составляющей лучше подумать во-вторую очередь. .

Потребности плюс фантазия

Первое, что видят гости, заходя в дом — прихожая. В то же время прихожей «достаётся» больше всего. Это зона самой высокой проходимости и полы тут подвержены воздействию уличной грязи и истиранию. Поэтому важно, чтобы пол был практичным, влагостойким, легко очищался, но при этом сочетался с общим интерьером квартиры.

Многие специалисты рекомендуют выбрать для пола в прихожей керамическую плитку.

Какую бы плитку вы не выбрали — глянцевую, матовую, с рельефной поверхностью — она прослужит долго и с честью переживёт все сложности, выпадающие на долю напольного покрытия в прихожей. Она хорошо моется и переносит уличную грязь, почти не истирается. Если в доме живут маленькие дети или пожилые люди, имеет смысл скомбинировать плитку. Непосредственно у входа положить плитку с рельефной поверхностью, а продолжить глянцевой или матовой. Также плитка в прихожей отлично комбинируется с материалами — ламинатом, паркетом, ковролином, линолеумом и другими. Вопрос только в ваших потребностях и фантазии.

В поисках идеала

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Обратите внимания на выбор покрытия для кухни.

Сейчас вариант, когда кухня и столовая объединены в одно пространство встречается гораздо чаще, чем два автономных помещения. Поэтому важно соединить и практичность, и красоту.

Пары, которые появляются, когда мы готовим еду, оседают на стены и пол. Поэтому напольное покрытие для кухни должно быть влагостойким, хорошо переносить перепады температуры, быть устойчивым к частому применению чистящих средств. Хорошим решением будет скомбинировать разные материалы. Например, рабочую зону выполнить из стойкой керамической плитки, а столовую — из кварцвиниловой плитки или ламината. Вариантов таких комбинаций множество. Но это решение не особо подходит для маленьких помещений. Если вы обладатель небольшой кухни, выберете однородное напольное покрытие. Тогда пространство кухни визуально будет казаться больше и объемней.

Ну и, естественно, при выборе, напольного покрытия нельзя забывать и про уже упомянутый детский фактор.

Юные создания проводят много времени, играя на полу. Поэтому пол в детской должен быть экологичным, тёплым, справляться с высокой нагрузкой — выдерживать подвижные детские игры. В то же время для маленьких членов семьи, делающих первые шаги, важно чтобы пол был упругим. Слишком жёсткий пол повышает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Кроме этого пол в детской должен отвечать ещё массе требований: хорошо очищаться, не скользить, быть устойчивым к истиранию, вписываться в интерьер. Напольного покрытия, которое идеально отвечает всем этим критериям, пока нет. Но опыт показывает, что оптимальным покрытием для этой части квартиры станет ковролин, ламинат или кварцвиниловая доска. Но выбор, естественно, за родителями!