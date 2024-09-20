Как побороть метеозависимость, рассказала терапевт Пивоварова

Способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Именно поэтому, в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие, избегать лишних волнений.

Необходимо также соблюдать несколько простых правил, которые могут быть полезны в любых обстоятельствах.

Для улучшения самочувствия следует отказаться от вредных привычек, таких как курение, чрезмерное употребление кофе и сладостей. Пивоварова рекомендует занятия йогой или увеличение времени ежедневных прогулок на свежем воздухе, чтобы снизить уровень беспокойства. Не менее важно контролировать свои эмоции, по возможности избегать конфликтных ситуаций или смягчать их, посоветовала врач.

Кроме того, не стоит забывать о приёме поливитаминных комплексов, но только после консультации с врачом.

Если при смене погоды регулярно возникают головные боли, головокружение или снижается работоспособность, необходимо пройти медицинское обследование, так как причиной может быть скрытое заболевание, которое требует лечения и не всегда связано с метеозависимостью.

Особенно чувствительны к перепадам погоды пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пояснила Пивоварова.