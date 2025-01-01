«Как 2024-й, но с некоторыми нюансами»: астролог Орлова рассказала, чем обернётся 2025 год

Астролог Мария Орлова представила прогноз на 2025 год, год Зелёной Деревянной Змеи по китайскому календарю. В интервью 76.ru она напоминает: год Змеи начинается 29 января. Во многом он будет похож на уходящий год Дракона и продолжит существующие тенденции, правда, с некоторыми нюансами.

Змея, как символ, несет в себе двойственность: с одной стороны, опасность, с другой – мудрость и трансформацию. Сочетание с Деревом и зелёным цветом символизирует рост, развитие, финансовое благополучие и способность находить решения в сложных ситуациях. Таким образом, 2025 год, по мнению Орловой, будет благоприятным для развития, особенно для тех, кто проявит упорство и смекалку.

Влияние ретроградного Марса (до конца февраля) приведёт к возвращению к незавершенным делам и ситуациям, обеспечивая ценный, включая негативный опыт. Только весной полностью проявится энергетика года. Число 9, как число 2025 года, символизирует завершение циклов, духовное очищение и мудрость.

Орлова считает 2025 год значимым и непростым, но способным завершить многие негативные процессы, начавшиеся девять лет назад. Год подведёт кармические итоги как для государств, так и для каждого человека в отдельности.