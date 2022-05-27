Кадыров об украинских военных: слишком они робки и застенчивы для применения «Джавелинов»

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередной пост.

Не знаю, исходя из каких качеств, нацистов снабжает оружием альянс НАТО, но этим они там только грузчиков мучают. Ведь далеко не шутка тяжкие габаритные ящики зазря грузить и разгружать для бесхребетных бандеровцев. Уж слишком они робки и застенчивы для применения «Джавелинов» и иже с ними в открытом бою.

Мы-то довольны этим обстоятельством. За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше.

Еще раз подтвердили эту истину и воины под руководством Мусы Ахматова. Они наводят порядок в ЛНР и каждый день находят на освобождённых от фашистов базах находящиеся в безгрешном состоянии гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия иностранного производства. Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение.

Ничего. Российские воины благородны во всем. Они уж точно помогут альянсу освободиться от этой двуногой обузы.