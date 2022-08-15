Юрист: за хранение велосипеда в подъезде грозит штраф до 50 тысяч рублей

Хранение велосипеда в подъезде жилого дома могут признать нарушением норм пожарной безопасности. Штраф составит до 50 тысяч рублей.

О штрафе рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Наталья Грешнова: «Нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, у люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы или кровлю»

Речь идёт, в частности, о велосипедах, коробках и бытовой технике. Граждане, заметившие нарушения, могут обратиться в органы пожарного надзора через электронную приёмную и приложив фото- и видеоматериалы. Органы должны провести проверку и дать ответ в течение месяца.

Штраф для физических лиц за размещение вещей в подъезде с нарушением противопожарных норм составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же мешавший эвакуации велосипед привёл к повреждению чужого имущества или из-за него пострадали люди, размер штрафа увеличится до 40-50 тысяч рублей, – подчеркнула юрист.