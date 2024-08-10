Юрист рассказал, грозит ли россиянам ответственность за обход замедления YouTube

За нарушение порядка доступа к запрещенной информации граждане могут быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч рублей. Однако, если речь идет о видеохостинге YouTube и использовании VPN для доступа к нему, то нет никаких запретов, рассказал юрист Александр Хаминский в интервью NEWS.ru.

Хаминский пояснил, что ответственность может наступить только в том случае, если будет причинен вред государственным структурам. Он отметил, что в большинстве случаев простые граждане, использующие VPN-сервисы для доступа к YouTube, не подлежат привлечению к ответственности. Исключения составляют случаи, когда используемое программное обеспечение причиняет вред операторскому оборудованию или техническим средствам, принадлежащим уполномоченным государственным органам и организациям.

Также гражданин будет привлечен к ответственности, если с помощью даже безвредных программ станет распространять запрещенную информацию или обеспечивать доступ к ней третьим лицам. По словам Хаминского, нельзя использовать вредоносное программное обеспечение, такое как шпионские программы, вирусы и другие средства, способные несанкционированно считывать, передавать, удалять информацию или повредить оборудование.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса РФ, за использование вредоносного ПО предусмотрена уголовная ответственность с санкцией от принудительных работ сроком до четырех лет до лишения свободы сроком до семи лет в зависимости от тяжести деяния.

В заключение Хаминский напомнил, что в России с недавнего времени запрещено распространять информацию о методах и способах обхода блокировок, установленных в законном порядке. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле.