Юрист Ногайлиева рассказала, кому проиндексируют пенсии в 2025 году

В 2025 году пенсионеров ожидают две крупные индексации. О том, кто сможет на них рассчитывать и с какого времени, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

С 1 апреля планируется рекордная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,75%. По словам эксперта, социальные пенсии назначаются пенсионерам, которые не накопили достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также инвалидам, лицам, потерявшим кормильца, и некоторым другим категориям граждан.

Что касается страховых пенсий, основанных на страховом стаже, то их индексация будет соответствовать уровню инфляции за 2024 год и составит 7,3%. Это повышение начнет действовать с 1 января 2025 года.

Согласно закону от 08.07.2024 № 173-ФЗ, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Их выплаты будут повышаться на общих основаниях, как и у неработающих пенсионеров, с учетом инфляции за предыдущий год. Ногайлиева напомнила, что с 2016 года индексация пенсий для работающих была приостановлена из-за необходимости сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Эксперт уточнила, что базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, рассчитанная с учетом всех пропущенных повышений за годы их работы. «Для этого к пенсии, получаемой гражданином на 31 декабря 2024 года, будут добавлены все пропущенные индексации за период с 2016 года, а затем от этой обновленной базы рассчитана индексация 2025 года. Получившийся размер прибавят к фактической пенсии,» — пояснила Ногайлиева.

В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексаций 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексаций за три года: 2025, 2026 и 2027.

При расчете прибавки в 2025 году будет учитываться пенсия, пересчитанная с учетом всех предыдущих индексаций, включая годы, когда индексация для работающих пенсионеров была приостановлена (2016–2024 годы). Однако, как уточнила эксперт, сами суммы пропущенных индексаций за 2016–2024 годы работающие пенсионеры смогут получить только после завершения своей трудовой деятельности.