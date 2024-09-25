Юные рязанцы выступили на Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту

21-22 сентября воспитанники танцевально-спортивного клуба «Солнечные ритмы» Рязанского городского Дворца детского творчества приняли участие во Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту в Екатеринбурге. За победу боролись лучшие пары со всей страны. Отмечается, что данные соревнования имеют высокий уровень и профессиональную судейскую коллегию.

Рязань представляли Дарья Кожеурова и Иван Карнаух. Готовил их к соревнованиям педагог Андрей Шматов. Ребята дошли до полуфинала в латиноамериканской программе и заняли 7 место. Также Иван и Дарья дошли до 1/4 финала в европейской программе, заняв 22 место. Ребята показали очень высокий результат.

В соревнованиях участвовали 1955 пар из 54 регионов России. В подгруппе, где выступали Дарья и Иван, участвовали 95 пар в рамках двух дней.