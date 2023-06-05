Понедельник, 5 июня, 2023
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Юные рязанцы стали победителями проекта «МедиаПритяжение»

Татьяна Проводина

В Москве на всероссийском форуме «МедиаДвиж» прошла церемония награждения победителей проекта «МедиаПритяжение». Награды от представителей Российского движения детей и молодёжи получили и юные рязанцы.

Проект «МедиаПритяжение» помогает подросткам в профориентации и создаёт возможности для их всестороннего развития и самореализации, – пишет Газета.ру. Участниками конкурса стали более 6,5 тысяч школьников, студентов колледжей, педагогов образовательных организаций и родителей, выступивших в роли капитанов команд.

Рязанцы завоевали награды в разных номинациях. Архип Макаров — за лучший журналистский материал, Александр Смолин — за лучшее креативное фото.

На всероссийский форум «МедиаДвиж», проходивший в Москве с 30 мая по 3 июня, приехали 500 финалистов проекта. Для них провели экскурсии и мастер-классы в лучших российских компаниях по созданию контента.

Юные рязанцы стали победителями проекта «МедиаПритяжение»
Юные рязанцы стали победителями проекта «МедиаПритяжение»

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