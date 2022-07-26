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Юлия Швакова займётся выстраиванием системной работы по нацпроектам

Во вторник, 26 июля, врио губернатора Рязанской области Павел Малков представил членам регионального правительства Юлию Швакову, зампреда правительства, руководителя представительства правительства Рязанской области.

По словам Малкова, Швакова работала в региональном правительстве (не в Рязани), пройдя путь от ведущего специалиста до министра экономического развития, затем трудилась во Внешэкономбанке, возглавляла ключевое управление Росстата.

Врио губернатора поручил Шваковой заняться выстраиванием системной работы по нацпроектам.

— Нужно собрать все источники данных, чтобы понимать, где находимся, куда двигаемся, — рассказа Малков.

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