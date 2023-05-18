Четверг, 18 мая, 2023
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Юлия Швакова представила на форуме в Казани стенд компаний Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

Компании Рязанской области, заинтересованные в экспорте в мусульманские государства, представили на XIV экономическом форуме «Россия-исламский мир: Kazanforum» свою продукцию.

Рязанский стенд на выставке Russia Halal Expo в Казани представила зампред правительства региона Юлия Швакова. Участниками выставки стали «Вестар», «Спорт Комплект», «Виенто», «Химпластсервис» и ИП Кочетков Д.А. Они презентовали бытовую химию, косметику, системы вентиляции, батуты, оборудование для сенсорных комнат и зон релаксаций.

На форуме обсуждаются пути торгово-экономического и культурного взаимодействия между Россией и исламскими странами, экспорт в которые для Рязанской области приобретает ещё более важное значение в нынешней геополитической ситуации, – отметила Юлия Швакова.

В 2022 году наш регион вёл внешнюю торговлю с 29 из 57 стран Организации Исламского Сотрудничества. Общий объём товарооборота со странами-партнёрами из ОИС составил 199,3 млн долларов. Это 8,5% от товарооборота региона.

Юлия Швакова: «На форуме обсудили конструктивные предложения по сотрудничеству. Буду информировать о новых направлениях экспорта и совместных проектах, в которых примут участие наши предприниматели»

Юлия Швакова представила на форуме в Казани стенд компаний Рязанской области

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