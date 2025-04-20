Во время пожара эвакуировали 10 человек в Рязанской области

В Рязанской области 19 апреля произошло 43 пожара, пострадал 1 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В 2:32 сообщили о пожаре в жилом доме в селе Серовское Сасовского округа. В тушении участвовали 18 человек, привлекалось 5 единиц техники. Огнём уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки. Площадь пожара 88 метров квадратных.

В 7:09 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Клетино Касимовского округа. Огонь тушили 11 человек, 5 единиц техники. Уничтожена хозпостройка, повреждён жилой дом. Площадь пожара 105 метров квадратных.

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В 7:15 стало известно о пожаре в квартире в городе Скопин Рязанской области. Во время тушения эвакуированы 10 человек, ещё 8 спасены, в том числе 4 детей. Пожар удалось локализовать за 6 минут, ещё через 15 ликвидировать горение. В ликвидации участвовало 9 человек, привлекалось 2 единицы техники. Хозяйке квартиры потребовалась медицинская помощь, она госпитализирована.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электророзетки.