«Это был единственный шанс остановить бесконечный жор»: пациентка ОКБ рассказала, как решилась на бариатрию

«Это был единственный шанс остановить бесконечный жор» — именно такую причину называет одна из пациенток ОКБ, решившаяся сделать бариатрию. Свою историю она рассказала медучреждению.

Бариатрия — хирургическая методика лечения ожирения. С ее помощью изменяют пищеварительную систему, чтобы регулировать чувство насыщения и способность организма усваивать лишние калории. Операция выполняется через небольшие проколы в брюшной стенке.

«Я из тех людей, которые когда нервничают, то стресс заедают. Я всегда была толстенькой: в школе, в техникуме, в институте, на работе», — рассказывает женщина.

Как сообщает пациентка, в 2014 году она попробовала «Голдлайн» и похудела до 68 кг. Появились не только внешние улучшения, но и легкость внутри. Два года девушка сохраняла достигнутый вес. Но все изменилось после переезда в Москву. После пережитого стресса на работе она вновь начала много есть и прибавила 15 кг. Спустя несколько лет еще 10 кг сверху.

«Лишний вес никогда не мешал мне заниматься любительским спортом для себя. Я очень любила спортивную ходьбу, бег, йогу. Но когда вес перевалил за 90, я могла только ходить, потому что бегать с такими килограммами очень тяжело», — вспоминает наша героиня. Реклама

Женщина жалуется, как ее щеки не помещались на фотографиях, появились тяжесть, храп, настолько сильный, что иногда она сама просыпалась от издаваемых звуков. Но самое главное — высокое давление, которое достигало 200 и выше.

«Я могла за один раз съесть ведро мороженого. В моей жизни появилось столько дискомфорта, быстрая ходьба вызывала отдышку. Когда ты толстый — тебе очень сложно летать в самолетах-лоукостерах, тебе просто мало места и не можешь пошевелиться в кресле, а я очень люблю путешествовать, очень люблю летать», — пишет пациентка ОКБ.

Мысли об операции давно посещали женщину. Она надеялась, что справится самостоятельно, но со временем поняла: ожирение \- это болезнь, и те, кто говорит, что это сила воли, сильно ошибаются. Прежде чем решиться на операцию, пациентка перепробовала разные способы похудения: «Голдлайн», орлистаты, последнее средство был «Семаквин». Когда цифры на весах показали 100 кг — это было финальной точкой.

«Больше я так не могла. Вступила в форум бариатриков и прочитала там интересную фразу, что надо идти на операцию к врачу, к которому есть доверие. Я позвонила в Рязанскую ОКБ и спросила, могу ли я сдать все анализы для бариатрии. Меня записали на прием к врачу. После нашей с хирургом беседы я поняла, у какого врача я буду делать операцию. За один день я прошла всех врачей, а через три дня мы договорились о проведении операции через неделю», — рассказывает женщина.

Через неделю пациентка уже лежала в операционной. Первые месяцы после операции — питье, детское питание, пюрешки и другое. Как она вспоминает, вес не уходил быстро, но визуально она уменьшилась раза в два. Стала нормально себя чувствовать, забыла про давление 230, начали сгибаться ноги и руки, пришла легкость во время занятия йогой.

«Я поменяла одежду с 56-58 размера на 48. Я чувствую себя просто легко и волшебно. И как любой бариатрик думаю, зачем же я так долго ждала. Мне кажется, я помолодела лет на 10. Со всех сторон слышу комплименты в свой адрес», — делится результатами женщина.

Спустя 4 месяца после операции она полетела в отпуск в Тайланд. И в этот раз не стеснялась ходить в купальнике, носить короткие платья и шорты. Проблем с питанием женщина не испытывает, но старается питаться по весам. Теперь уже бывшая пациентка благодарит всю команду ОКБ.