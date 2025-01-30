«Это был единственный шанс остановить бесконечный жор»: пациентка ОКБ рассказала, как решилась на бариатрию

«Это был единственный шанс остановить бесконечный жор» — именно такую причину называет одна из пациенток ОКБ, решившаяся сделать бариатрию. Свою историю она рассказала медучреждению.
Бариатрия — хирургическая методика лечения ожирения. С ее помощью изменяют пищеварительную систему, чтобы регулировать чувство насыщения и способность организма усваивать лишние калории. Операция выполняется через небольшие проколы в брюшной стенке.
Как сообщает пациентка, в 2014 году она попробовала «Голдлайн» и похудела до 68 кг. Появились не только внешние улучшения, но и легкость внутри. Два года девушка сохраняла достигнутый вес. Но все изменилось после переезда в Москву. После пережитого стресса на работе она вновь начала много есть и прибавила 15 кг. Спустя несколько лет еще 10 кг сверху.
Женщина жалуется, как ее щеки не помещались на фотографиях, появились тяжесть, храп, настолько сильный, что иногда она сама просыпалась от издаваемых звуков. Но самое главное — высокое давление, которое достигало 200 и выше.
Мысли об операции давно посещали женщину. Она надеялась, что справится самостоятельно, но со временем поняла: ожирение \- это болезнь, и те, кто говорит, что это сила воли, сильно ошибаются. Прежде чем решиться на операцию, пациентка перепробовала разные способы похудения: «Голдлайн», орлистаты, последнее средство был «Семаквин». Когда цифры на весах показали 100 кг — это было финальной точкой.
Через неделю пациентка уже лежала в операционной. Первые месяцы после операции — питье, детское питание, пюрешки и другое. Как она вспоминает, вес не уходил быстро, но визуально она уменьшилась раза в два. Стала нормально себя чувствовать, забыла про давление 230, начали сгибаться ноги и руки, пришла легкость во время занятия йогой.
Спустя 4 месяца после операции она полетела в отпуск в Тайланд. И в этот раз не стеснялась ходить в купальнике, носить короткие платья и шорты. Проблем с питанием женщина не испытывает, но старается питаться по весам. Теперь уже бывшая пациентка благодарит всю команду ОКБ.