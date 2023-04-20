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Четверг, 20 апреля, 2023
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Энерготерапевт Носова объяснила, возможно ли исцеление человека на расстоянии

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Изображение от prostooleh на Freepik

Исцеление человека на расстоянии, например, по фотографии возможно, рассказала ФАН член конфедерации целителей России, эксперт по работе с энергиями, психолог, энерготерапевт Анастасия Носова.

По её словам, этот процесс не менее эффективен, чем личный сеанс. Для проведения удаленной работы, энерготерапевт должен обладать высокой концентрацией внимания, верить в возможность исцеления и избавиться от посторонних мыслей.

В рамках удаленного сеанса специалист представляет себе образ человека и направляет энергию на нужный орган.

Кроме того, существует правило «давать-брать», которое подразумевает, что каждый, получивший что-либо, должен отдать что-то для равновесия. Работа энерготерапевтов, как правило, оплачивается деньгами, но может происходить и в форме обмена услугами.

Самое главное, по мнению эксперта, заключается в том, что энерготерапевты не управляют целительными энергиями, а являются лишь их проводниками. Целительные энергии сами знают, что требует исцеления в первую очередь, они созданы высшими божественными существами для блага человека.

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