Эндокринолог Островская рассказала, как избежать набора веса осенью

Чтобы не набрать лишний вес осенью, важно сохранить уровень физической активности, хорошо высыпаться и по возможности сократить употребление кофе, советует эндокринолог и специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. Она рассказала об этих и других способах избежать набора веса в интервью «Ленте.ру».

Островская обратила внимание на то, что осенью особенно важно поддерживать высокий уровень физической активности. Специалист рекомендует находить занятия, которые помогут оставаться в движении, несмотря на плохую погоду.

«Старайтесь выйти из дома, вместо того чтобы проводить вечера с перекусами перед сериалами. Во время таких киносеансов организм получает много лишних калорий», — предупредила она.

Кроме того, врач посоветовала не злоупотреблять кофе осенью.

По словам Островской, кофе создает ложное ощущение бодрости. Если вы добавляете в кофе сахар и жирное молоко или перекусываете печеньем, то такие кофе-брейки становятся «калорийной бомбой», что увеличивает риск набора веса.

Также, по мнению эндокринолога, осенью важно высыпаться и придерживаться стабильного режима дня. Резкие изменения в распорядке могут нарушить биоритмы и гормональный баланс, что повлияет на аппетит.

Островская подчеркнула, что принципы правильного питания осенью такие же, как и в любое другое время года, их не следует нарушать.