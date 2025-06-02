Экстренные службы заявили, что угроза налёта БПЛА на Рязань сохраняется

Угроза беспилотной опасности в Рязани сохраняется в ночь на 2 июня. Соответствующие сообщения РСЧС разослала местным жителям.

Рязанцев просят не подходить к окнам, находиться в безопасном месте. В случае каких-либо происшествий можно обращаться на номер 112.

Напомним, несколько часов назад в городе отравили очередной налёт вражеских беспилотников. Обломки БПЛА повредили окна домов, припаркованные автомобили. Об ущербе сообщил губернатор Павел Малков.

Как вести себя при атаке БПЛА, мы писали здесь.