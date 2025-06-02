Павел Малков рассказал о последствиях очередной атаки БПЛА на Рязань

В ночь на 2 июня произошла очередная атака вражеских дронов на Рязань. Ситуацию прокомментировал губернатор Павел Малков.
По его словам, обломки БПЛА упали на припаркованные автомобили. Повреждены несколько жилых домов в городе. Сейчас специалисты оценивают материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, вечером в регионе объявили беспилотную опасность. Отработала система ПВО, жители слышали громкие звуки.
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