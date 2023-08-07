Экстремально высокая температура ожидается в 10 регионах России

Экстремальная жара ожидается в ближайшие дни в 10 регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Рязанской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской областях ожидается 37 градусов выше нуля, в Краснодарском каре, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставрополье жара достигнет 40-43 градусов.

Сильная жара на юге ЦФО сохранится до вторника.

По словам Вильфанда, в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Находиться на солнце днём опасно для здоровья. Специалисты рекомендуют в дневные часы оставаться в тени.