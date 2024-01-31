Экстрасенс увидела, что к России присоединятся новые регионы в 2024 году

Популярный экстрасенс Инна Мишина заявила: недавно ей приснился сон, по её словам, вещий, в котором она увидела подробно то, чего стоит ждать от наступившего года. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она сообщила, что один из моментов сна касался судьбы России.
Во сне Мишина увидела крепкую мужскую руку, которая подарила ей букет.
Похожее предсказание ранее оставляла популярный астролог Татьяна Борщ.
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. По её словам, новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:
Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.