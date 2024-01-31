Экстрасенс увидела, что к России присоединятся новые регионы в 2024 году

Популярный экстрасенс Инна Мишина заявила: недавно ей приснился сон, по её словам, вещий, в котором она увидела подробно то, чего стоит ждать от наступившего года. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» она сообщила, что один из моментов сна касался судьбы России.

Во сне Мишина увидела крепкую мужскую руку, которая подарила ей букет.

— Возникла цифра «24» и началась большая череда картинок. Российская армия весной возьмет какие-то населенные пункты, будет присоединение границ, изменения на карте. Предполагаю, что, возможно, это будет Харьков, где-то в той области. Но это будет еще не конец СВО, — рассказала провидица.

Похожее предсказание ранее оставляла популярный астролог Татьяна Борщ.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. По её словам, новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.