Экстрасенс назвал фамилии людей, которым ни в коем случае нельзя заводить детей

В каждой фамилии зашифровано послание. Некоторые фамилии вгоняли наших предков в настоящий ужас, а их обладателей обходили стороной. Кроме того, им запрещали продолжать свой «проклятый» род. О таких фамилиях изданию Life рассказал экстрасенс и нумеролог Андрей Харрис.

По словам эксперта, фамилия никогда не давалась просто так — это знание отражают древние писания. Она отражала происхождение человека в дворянских родах, а у простых людей – род занятий. В старинных писаниях есть раздел с особо опасными фамилиями. Их носителей рекомендовано обходить стороной, с ними, как правило, наши предки не заводили разговоры. Всё из-за связи с нечистой силой.

Какимми словами называли люди тех, кто связан с нечистью, какие фамилии не должны продолжать род, по мнению старцев, чтобы контракты с тёмными силами остановить? Андрей Харрис называет следующие:

Кривомеровы — происходит от Кривомер, один из 33 тёмных сил. Использовался в порчах. Скорее всего, в роду у колдуна с ним дружба была.

Дагуровы — происходит от Дарогуб, также представитель тёмных сил. Использовался в отворотах и для разрушения чужой любви. Тоже служил на контракте ведьмам.

Лихотворовы — происходит от Лихотвор, бес злого нрава и зла. Также мог быть на контракте у рода колдунов.

Криволадовы — происходит от Криволад, бес на старой деревенской Руси.

Скудновы — могли быть под действием тёмных чар беса Скудновода или водили с ним дружбу.

Кривоплясовы — один из самых сильных сущностей в чёрном деревенском колдовстве Кривопляс, бес.

Слеповы — также имеют связь с бесом болезней. Если кто-то из последних в роду имеет проблемы со зрением, то контракт не оплачен. Опасно продолжать род.

Конечно же, это не все фамилии, а наиболее распространённые в наши дни из «старых». Важно понимать, что этот список приведён из магических тетрадей конца XIX – начала XX века. Взгляды на мир у людей, по словам эзотерика, были совсем другие. Если вы есть в списке, не стоит воспринимать всерьёз указания из источников

— Внимательно присмотритесь, нет ли каких-то проблем в роду, которые повторяются из поколения в поколение. И только при их наличии задумайтесь о смене фамилии или рождении детей с риском продлить действие проклятия, — советует экстрасенс.

Ранее мы перечисляли фамилии, которые говорят о том, что ваши предки — колдуны.