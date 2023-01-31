Эксперты, проходящие стажировку в РАНХиГС, разрабатывают концепцию развития Оки

В Рязанской области в течение недели работает команда экспертов из разных регионов России, проходящих стажировку в РАНХиГС. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.
По словам Никитина, зона их профессионального интереса совпадает с нашей — разработка концепции развития реки Оки, формирование востребованного водного маршрута «Москва — Рязань — Нижний Новгород», прежде всего для туристических перевозок.
Почти все основные объекты турпоказа в Рязанской области расположены вдоль Оки: Касимов, Константиново, Старая Рязань, Кремль.
По мнению зампреда, развитие водного туризма должно подстегнуть появление новых объектов индустрии гостеприимства, к чему мы тоже стремимся.
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