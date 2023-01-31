Эксперты, проходящие стажировку в РАНХиГС, разрабатывают концепцию развития Оки

В Рязанской области в течение недели работает команда экспертов из разных регионов России, проходящих стажировку в РАНХиГС. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.

По словам Никитина, зона их профессионального интереса совпадает с нашей — разработка концепции развития реки Оки, формирование востребованного водного маршрута «Москва — Рязань — Нижний Новгород», прежде всего для туристических перевозок.

Почти все основные объекты турпоказа в Рязанской области расположены вдоль Оки: Касимов, Константиново, Старая Рязань, Кремль.

По мнению зампреда, развитие водного туризма должно подстегнуть появление новых объектов индустрии гостеприимства, к чему мы тоже стремимся.

— Попросил коллег помимо концепции развития Оки предложить механизмы ее реализации. Очевидно, что основной метрикой проекта могут стать только частные инвестиции. И уже сегодня надо знать их требуемые объёмы, — написал Никитин в телеграм-канале. — Презентация концепции состоится 3 февраля. В партнёрстве с командой экспертов будут работать наши специалисты, руководители общественных организаций и бизнеса. По сути, это будет общая стажировка и работа на общий результат.