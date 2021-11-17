Эксперты МСП Банка представят рязанским предпринимателям новый выгодный кредитный продукт

18 ноября в 12:00 для рязанских предпринимателей эксперты МСП Банка проведут онлайн-вебинар, посвященный новому кредитному продукту «Экспресс-поддержка».

«Экспресс-поддержка» – это кредит на сумму до 10 млн рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5% для предпринимателей, работающих на рынке более 12 месяцев. Кредит доступен пострадавшим отраслям и выдается на счет в банке, где у ИП/ООО уже открыт расчетный счет. Среди основных его преимуществ – возможность оформления полностью онлайн из любой точки России. Данным продуктом воспользовались более 700 предпринимателей на сумму свыше 4 млрд рублей.

На вебинаре специалисты расскажут об основных преимуществах экспресс-кредита, условиях и требованиях к заемщику, а также о пути от подачи заявки до получения денег.

Подключиться к видеотрансляции можно в указанное время по ссылке.

Идентификатор конференции: 936 6524 9323

Код доступа: 3214321

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