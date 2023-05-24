Эксперты Авито выяснили, во сколько обойдутся свадебные сборы жениха и невесты в Рязани

С мая традиционно начинается свадебный сезон. Весной 2023 года спрос на свадебные услуги в Рязани вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Авито Товаров и Авито Услуг. Одновременно увеличились продажи свадебной одежды и аксессуаров: так, например, продажи свадебных платьев в Рязани выросли на 47%. Эксперты Авито выяснили, как перед свадебным сезоном увеличился спрос на самые популярные услуги и товары для подготовки к одному из главных событий в жизни.

Бьюти-услуги

По данным Авито Услуг, перед началом свадебного сезона весной 2023 года спрос в Рязани на все предсвадебные услуги по красоте вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются услуги свадебного стилиста — спрос на них в России увеличился за год на 88%. Специалист поможет создать полный образ невесты, включающий в себя также прическу и макияж. В среднем, стоимость такой услуги по России начинается от 4 000 рублей.

Искать мастера по волосам лучше заранее — на Авито Услугах есть большой выбор специалистов на любой бюджет. Интерес к этой услуге весной в регионе вырос на 103%. В среднем, создание свадебной прически обойдется от 1 000 рублей, в зависимости от длины и густоты волос, сложности укладки. Для того, чтобы заранее продумать все детали образа, многие заранее делают пробную прическу.

Свадебный макияж отличается не только от повседневного, но и от вечернего, поскольку он должен быть более стойким, чтобы продержаться в течение всего праздника. Спрос на услуги визажистов в Рязани увеличился на 53% год к году. Многие российские невесты все чаще предварительно делают так называемую «репетицию» макияжа, которая обходится от 2 500 рублей. Окончательный вариант макияжа в день свадьбы стоит от 1 500 рублей, а с выездом на дом или на другое место сборов — от 3 500 рублей.

Свадебный наряд

Все больше невест покупают платья онлайн: весной 2023 года продажи свадебных платьев на Авито в Рязани выросли на 47% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость наряда сегодня в регионе составляет 10 420 рублей. Всего на платформе представлено более 290 тысяч платьев, из них – 25 тысяч вариантов новых платьев с биркой. Один из самых дорогих обойдется в 850 тысяч рублей, а за 1 миллион на Авито можно даже приобрести платье от Giovanna Alessandro — как утверждает продавец, то самое, которое арендовала Ольга Бузова для съемок шоу “Замуж за Бузову”. Добавить к платью пару свадебных туфель в Рязани можно за 1 520 рублей.

В 2023 в моде одновременно и минимализм, и бальные платья в стиле принцесс — с пышными многослойными юбками в пол. Ретро-стилизации в целом стали одним из самых интересных свадебных трендов года. Эпоху можно выбрать любую — хоть 80-е и 90-е года прошлого столетия, а хоть начало 19 века с его воздушными тканями и изящными силуэтами. Особенно популярны платья в стиле “Бриджертонов”: актуальности им добавил выход нового сезона. При этом добавить отсылку к любимому сериалу и моде изображенной в нем эпохи можно, добавив к образу длинные свадебные перчатки — сегодня россиянки выбирают их в качестве изюминки к праздничному наряду на 13% чаще.

Вырос интерес и к другим свадебным украшениям — диадемам, колье, декоративным шпилькам и прочим элементам, которые добавят образу утонченности: этой весной интерес к ним в России увеличился на 52%. Средний чек в Рязани составляет 700 рублей. Тренд на ностальгию также возвращает в моду главный атрибут невест — фату: весной 2023 такие аксессуары покупали на 15% чаще, чем годом ранее.

Свадебный букет пригодится и на фотосессии, и на самом празднике, чтобы бросить его подружкам невесты. В этом году на Авито в 2,3 раза чаще заказывают цветочные свадебные композиции. Один букет в Рязани обойдется в среднем в 950 рублей.

Многие предпочитают не покупать свадебное платье или костюм в салоне, а шить его у мастеров на заказ или арендовать. На Авито Услугах чаще всего невесты предпочитают брать платье на время мероприятия или на свадебную фотосессию — спрос на аренду по России вырос в 3,4 раза. Чтобы сделать образ по-настоящему уникальным и неповторимым, многие невесты заказывают индивидуальный пошив платья — за последний год в Рязани эта услуга стала популярнее на 50%.

Жениху обычно легче подобрать образ, чем невесте. Чаще всего свадебный образ для мужчины составляет классический набор — пиджак, брюки и рубашка. Этой весной их продажи в Рязани выросли на 26%, 89% и 145% соответственно. Костюм-двойка в регионе обойдется в 3 260 рублей, а рубашка к нему — в 1 100 рублей. При этом по особому случаю на Авито можно выбрать и брендовые вещи: сегодня на платформе продается люксовая одежда с подтвержденным происхождением — отличить ее можно по значку “Оригинал”, а для поиска воспользоваться специальным фильтром.

К празднику также принято покупать мужские туфли, которые после свадьбы станут практичным дополнением к гардеробу и впишутся как в casual, так и в деловой образ. В марте-апреле 2023 года россияне покупали их на 15% чаще, чем в прошлом году, а средний чек в Рязани за этот период составил 1 460 рублей.

Интересно, что в 2023 году онлайн выбирают и обручальные кольца. В этом сезоне российские пары интересовались ими на Авито на 15% чаще. Средняя стоимость украшения-символа брака этой весной в Рязани составила 6 370 рублей.

Организация свадьбы

В целом, на Авито Услугах этой весной также вырос спрос на другие свадебные услуги: например, в Рязани спрос на аренду площадки для проведения свадьбы увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для создания праздничной атмосферы, которая запомнится молодоженам и их гостям на долгие годы, на площадке в день свадьбы работает множество специалистов. Так, в Рязани спрос на услуги свадебного фотографа вырос на 28%, интерес к услугам по оформлению фотозоны увеличился в 5,8 раз, спрос на услуги профессионального ведущего вырос на 97%, на трансфер для гостей и пары — на 70%.

Средний чек по стране