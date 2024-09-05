Эксперт рассказала о важности хороших эмоций во время осеннего обострения

Осенью и весной чаще происходят обострения психических заболеваний, особенно у пациентов с шизофренией и депрессией. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета».

Как отмечает врач-психиатр Елизавета Жесткова, это связано с изменением гормонального фона, на который влияет солнечная активность.

«В основном это из-за изменения гормонального фона у людей в этот период, на что, в свою очередь, влияет солнечная активность. Здоровые люди перемен не замечают, а наши пациенты оказываются в зоне риска и являются более чувствительными», — отмечает врач.

Она также отметила, что на ухудшение состояния влияет множество факторов, при этом сезонность не является самым значительным из них. Гораздо важнее физическая активность, уровень стресса и эмоциональное состояние пациента, соблюдение режима приёма медикаментов, наличие сопутствующих заболеваний, изменение климата, переезд и изменения в образе жизни. Многие специалисты считают, что обострения наблюдаются чаще зимой из-за коротких дней и нехватки увлекательных занятий.

Летний период, наоборот, способствует активности: люди больше гуляют, встречаются с друзьями, занимаются спортом и путешествуют, что снижает риск обострений. В 2005 году в Нидерландах было проведено масштабное исследование с участием 7000 человек в возрасте 18-64 лет, которое показало, что зимой уровень психических расстройств составляет 18%, а летом – 16%.

Также отмечено, что в странах с мягким климатом сезонные колебания нарушений имеют ограниченный характер. Исследование 2021 года в США зафиксировало увеличенное количество проявлений психических расстройств с наступлением холодов. В летние месяцы у школьников снижается количество обращений к врачу по поводу СДВГ из-за каникул.

Елизавета Жесткова подчеркивает важность стабильности в жизни пациентов, даже некоторая рутина может помочь в трудные периоды.