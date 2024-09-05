Четверг, 5 сентября, 2024

Эксперт рассказала о важности хороших эмоций во время осеннего обострения

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/accompaniment-abortion-process_31260250.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=57b696f1-e5b0-423d-a996-740a014caf48

Осенью и весной чаще происходят обострения психических заболеваний, особенно у пациентов с шизофренией и депрессией. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета».

Как отмечает врач-психиатр Елизавета Жесткова, это связано с изменением гормонального фона, на который влияет солнечная активность.

«В основном это из-за изменения гормонального фона у людей в этот период, на что, в свою очередь, влияет солнечная активность. Здоровые люди перемен не замечают, а наши пациенты оказываются в зоне риска и являются более чувствительными», — отмечает врач.

Она также отметила, что на ухудшение состояния влияет множество факторов, при этом сезонность не является самым значительным из них. Гораздо важнее физическая активность, уровень стресса и эмоциональное состояние пациента, соблюдение режима приёма медикаментов, наличие сопутствующих заболеваний, изменение климата, переезд и изменения в образе жизни. Многие специалисты считают, что обострения наблюдаются чаще зимой из-за коротких дней и нехватки увлекательных занятий.

Летний период, наоборот, способствует активности: люди больше гуляют, встречаются с друзьями, занимаются спортом и путешествуют, что снижает риск обострений. В 2005 году в Нидерландах было проведено масштабное исследование с участием 7000 человек в возрасте 18-64 лет, которое показало, что зимой уровень психических расстройств составляет 18%, а летом – 16%.

Также отмечено, что в странах с мягким климатом сезонные колебания нарушений имеют ограниченный характер. Исследование 2021 года в США зафиксировало увеличенное количество проявлений психических расстройств с наступлением холодов. В летние месяцы у школьников снижается количество обращений к врачу по поводу СДВГ из-за каникул.

Елизавета Жесткова подчеркивает важность стабильности в жизни пациентов, даже некоторая рутина может помочь в трудные периоды.

«Поэтому помимо приема поддерживающей терапии, работы с психиатром и психологом для пациентов важна стабильность в жизни и даже некоторая рутина, и для людей, склонных к меланхолии, важны положительные эмоции», — отмечает специалист.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Погрузка на железной дороге в Рязанской области в январе — августе выросла на 2,4%

Рязанцам объяснили дефицит бензина АИ-95 на АЗС

Павел Мамаев помог пройти испытание участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Мэрия Рязани сообщила, в каких троллейбусах есть валидаторы

Около 30 операций по замене позвоночного диска провели в Рязанской БСМП

Женщина пострадала в аварии с участием седельного тягача

Стартовали съёмки исторического фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Бензин АИ-95 пропал с большинства заправок Рязани

Профессор МГУ рассказал, когда нельзя делать прививку от гриппа

Зоологи объяснили, для чего из Тайланда пытались переправить агрессивных муравьев

Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем прямо на стройплощадке

В Рязанской области ремонтируют трассу Ермишь – Тупик