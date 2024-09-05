Эксперт рассказала о важности хороших эмоций во время осеннего обострения

Осенью и весной чаще происходят обострения психических заболеваний, особенно у пациентов с шизофренией и депрессией. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета».
Как отмечает врач-психиатр Елизавета Жесткова, это связано с изменением гормонального фона, на который влияет солнечная активность.
Она также отметила, что на ухудшение состояния влияет множество факторов, при этом сезонность не является самым значительным из них. Гораздо важнее физическая активность, уровень стресса и эмоциональное состояние пациента, соблюдение режима приёма медикаментов, наличие сопутствующих заболеваний, изменение климата, переезд и изменения в образе жизни. Многие специалисты считают, что обострения наблюдаются чаще зимой из-за коротких дней и нехватки увлекательных занятий.
Летний период, наоборот, способствует активности: люди больше гуляют, встречаются с друзьями, занимаются спортом и путешествуют, что снижает риск обострений. В 2005 году в Нидерландах было проведено масштабное исследование с участием 7000 человек в возрасте 18-64 лет, которое показало, что зимой уровень психических расстройств составляет 18%, а летом – 16%.
Также отмечено, что в странах с мягким климатом сезонные колебания нарушений имеют ограниченный характер. Исследование 2021 года в США зафиксировало увеличенное количество проявлений психических расстройств с наступлением холодов. В летние месяцы у школьников снижается количество обращений к врачу по поводу СДВГ из-за каникул.
Елизавета Жесткова подчеркивает важность стабильности в жизни пациентов, даже некоторая рутина может помочь в трудные периоды.