Эксперт рассказала, какой шашлык может отправить человека в больницу

Праздничное застолье с шашлыком в некоторых случаях может обернуться госпитализацией. А всё из-за употребления некачественного мяса, считает диетолог Маргарита Королёва.

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В интервью радио Sputnik она отметила: полуфабрикаты, купленные в неподходящем месте, несут в себе большую угрозу и вызывают отравление. Как следствие – человек заработает высокую температуру, боль в животе, рвоту. Причиной отравления обычно являются бактерии, которые могут размножиться из-за определенных нарушений при хранении или приготовлении шашлыка.

При этом шашлык, купленный вне зоны официальной торговли, имеет сразу несколько факторов риска. Он может быть плохо замаринован, храниться в условиях антисанитарии.