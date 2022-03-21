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Понедельник, 21 марта, 2022

Эксперт рассказал об опасности установки VPN-сервисов

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Эксперт рассказал об опасности установки VPN-сервисов

7info
Изображение Stefan Coders с сайта Pixabay

Людмила Куровская, директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, рассказала ТАСС об опасности установки VPN-сервисов из непроверенных источников.

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По мнению эксперта, владельцы бесплатных приложений могут использовать их для рассылки рекламы, также фирмы собирают информацию о телефоне, на который установлен VPN-сервис. Недобросовестные поставщики могут сделать с вашими данными всё, что угодно.

Спрос на VPN вырос в России после блокировки некоторых ресурсов, в том числе Фейсбука, Инстаграма.

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