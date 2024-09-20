Противника, который 40 дней назад вторгся в Курскую область, можно не просто вытеснить обратно на его территорию, но и использовать курскую авантюру Зеленского для нанесения решающего удара по его режиму и переноса боевых действий ближе к Киеву. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, полковник в запасе Анатолий Матвийчук.

В последние дни наша армия активно выполняет задачу, поставленную президентом, по разгрому группировки ВСУ в Курской области. Она не только вытесняет противника из приграничных районов, но и предпринимает меры для предотвращения попыток вторгнуться в другие российские области. Например, нон-стоп ракетные удары наносятся по Сумской области, где враг сосредоточил резервы для будущих наступлений. По некоторым данным, там также находится штаб с советниками НАТО, координирующий курскую операцию ВСУ.

В результате действий ВКС, артиллерии и ракетных войск противник уже понёс значительные потери. Убитых и раненых офицеров НАТО эвакуируют вертолётами, летящими на малой высоте, чтобы избежать попадания под нашу ПВО. Кроме того, Киев перебрасывает медицинский персонал из Харьковской области в Сумы из-за крупных потерь в Курской области. Есть сведения, что в ходе курской операции противник потерял более 14 тысяч человек, большинство из которых — солдаты элитных подразделений ВСУ.

Как отмечает Анатолий Матвийчук, разгром резервов ВСУ в приграничном городе Сумы может сорвать планы врага по наступлению на Брянскую, Белгородскую или Запорожскую области, чем он угрожал ранее.